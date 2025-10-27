Milano 10:21
42.711 +0,53%
Nasdaq 24-ott
25.358 0,00%
Dow Jones 24-ott
47.207 0,00%
Londra 10:21
9.637 -0,09%
Francoforte 10:21
24.273 +0,14%

doValue, prestito obbligazionario senior garantito fino a 300 milioni per acquisire coeo Group

Finanza
doValue, prestito obbligazionario senior garantito fino a 300 milioni per acquisire coeo Group
(Teleborsa) - doValue ha annunciato l’offerta di un prestito obbligazionario senior garantito con scadenza nel 2031, per un importo complessivo in linea capitale pari a 300 milioni di euro.

I proventi dell’Offerta, assieme alla liquidità disponibile della Società, saranno utilizzati per acquisire l’intero capitale sociale di coeo Group e per pagare le commissioni e le spese sostenute in relazione all’offerta e all’acquisizione.

Il perfezionamento dell’acquisizione è previsto entro gennaio 2026 e, in ogni caso, entro aprile 2026, subordinatamente all’avveramento delle relative condizioni sospensive. In attesa del perfezionamento dell’acquisizione, i proventi derivanti dall’Offerta saranno depositati in un conto escrow.

Alla data di emissione, si prevede che le obbligazioni siano quotate sul Listino Ufficiale della Borsa del Lussemburgo e ammesse al sistema multilaterale di negoziazione Euro MTF Market.

Condividi
```