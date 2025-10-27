doValue, prestito obbligazionario senior garantito fino a 300 milioni per acquisire coeo Group

(Teleborsa) - doValue
ha annunciato l’offerta di un prestito obbligazionario senior garantito
con scadenza nel 2031, per un importo complessivo in linea capitale pari a 300 milioni di euro
.
I proventi dell’Offerta, assieme alla liquidità disponibile della Società, saranno utilizzati per acquisire l’intero capitale sociale di coeo Group
e per pagare le commissioni e le spese sostenute in relazione all’offerta e all’acquisizione.
Il perfezionamento dell’acquisizione
è previsto entro gennaio 2026 e, in ogni caso, entro aprile 2026, subordinatamente all’avveramento delle relative condizioni sospensive. In attesa del perfezionamento dell’acquisizione, i proventi derivanti dall’Offerta saranno depositati in un conto escrow.
Alla data di emissione, si prevede che le obbligazioni siano quotate sul Listino Ufficiale della Borsa del Lussemburgo
e ammesse al sistema multilaterale di negoziazione Euro MTF Market
.