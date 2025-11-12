Piazza Affari: scambi in positivo per doValue

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il Gruppo specializzato nella gestione di crediti per banche e investitori
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,65%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di doValue
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di breve periodo di doValue
evidenzia un declino dei corsi verso area 2,614 Euro con prima area di resistenza vista a 2,732. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 2,558.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)