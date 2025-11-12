Milano 10:01
44.885 +1,00%
Nasdaq 11-nov
25.533 0,00%
Dow Jones 11-nov
47.928 +1,18%
Londra 10:01
9.907 +0,07%
Francoforte 10:01
24.329 +1,00%

Piazza Affari: scambi in positivo per doValue

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il Gruppo specializzato nella gestione di crediti per banche e investitori, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,65%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di doValue, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario di breve periodo di doValue evidenzia un declino dei corsi verso area 2,614 Euro con prima area di resistenza vista a 2,732. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 2,558.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
