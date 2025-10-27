Ferrero, via libera UE all'acquisizione del gruppo francese CPK

(Teleborsa) - Laha, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, l'del gruppo francese(Carambar Poulain Krema) da parte del colosso italiano(in particolare, tramite la Ferrero Group del Lussemburgo). L'operazione riguarda principalmente la produzione e la vendita di prodotti di cioccolato, dolciumi e creme spalmabili dolci, tra gli altri.La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverebbe preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza, dato il suo. Sulla base della sua indagine di mercato, la Commissione ha riscontrato che le società non sono percepite come concorrenti diretti e sono vincolate da diversi concorrenti credibili, compresi i prodotti a marchio del distributore, in tutti i mercati rilevanti.La Commissione ha inoltre valutato i legami conglomerati derivanti dall'operazione e ha concluso che l'operazione, così come notificata, non ridurrebbe significativamente la concorrenzaal dettaglio. L'operazione notificata è stata esaminata secondo la normale procedura di esame delle concentrazioni.