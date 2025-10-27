Milano 16:35
42.941 +1,07%
Nasdaq 16:35
25.754 +1,56%
Dow Jones 16:35
47.465 +0,55%
Londra 16:35
9.646 0,00%
Francoforte 16:35
24.265 +0,10%

Francoforte: risultato positivo per Siemens Energy

Migliori e peggiori, In breve
Rialzo marcato per il leader delle energie rinnovabili, che tratta in utile dell'1,88% sui valori precedenti.
