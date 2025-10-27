Milano 9:41
42.702 +0,51%
Nasdaq 24-ott
25.358 0,00%
Dow Jones 24-ott
47.207 0,00%
Londra 9:41
9.653 +0,08%
24.289 +0,20%

Il Nikkei supera quota 50.000: record storico spinto dagli stimoli di Takaichi

Finanza
(Teleborsa) - Il principale indice azionario giapponese Nikkei 225 ha chiuso per la prima volta oltre la soglia dei 50.000 punti, guadagnando il 2,46% a 50.512,32 e segnando un nuovo record storico. Il rally è sostenuto dalle aspettative di forti stimoli fiscali annunciati dal nuovo primo ministro Sanae Takaichi, che ha promesso un pacchetto di spesa superiore a 13,9 trilioni di yen (circa 79 miliardi di euro).

Il Topix è salito dell’1,7% a 3.325,05, anch’esso su livelli record. Tra i titoli trainanti figurano SoftBank Group (+6,7%) e Advantest (+6,5%), spinte dall’ottimismo legato al settore dei chip e all’intelligenza artificiale.

(Foto: © tktktk / 123RF)
