Il Nikkei supera quota 50.000: record storico spinto dagli stimoli di Takaichi

SoftBank Group

(Teleborsa) - Il principale indice azionario giapponeseha chiuso per la prima volta oltre la soglia dei, guadagnando il 2,46% a 50.512,32 e segnando un nuovo record storico. Il rally è sostenuto dalle aspettative di forti stimoli fiscali annunciati dal nuovo primo ministro, che ha promesso un pacchetto di spesa superiore a(circa 79 miliardi di euro).Ilè salito dell’1,7% a 3.325,05, anch’esso su livelli record. Tra i titoli trainanti figurano(+6,7%) e(+6,5%), spinte dall’ottimismo legato al settore deie all’