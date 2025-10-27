Il Nikkei supera quota 50.000: record storico spinto dagli stimoli di Takaichi

(Teleborsa) - Il principale indice azionario giapponese Nikkei 225
ha chiuso per la prima volta oltre la soglia dei 50.000 punti
, guadagnando il 2,46% a 50.512,32 e segnando un nuovo record storico. Il rally è sostenuto dalle aspettative di forti stimoli fiscali annunciati dal nuovo primo ministro Sanae Takaichi
, che ha promesso un pacchetto di spesa superiore a 13,9 trilioni di yen
(circa 79 miliardi di euro).
Il Topix
è salito dell’1,7% a 3.325,05, anch’esso su livelli record. Tra i titoli trainanti figurano SoftBank Group
(+6,7%) e Advantest
(+6,5%), spinte dall’ottimismo legato al settore dei chip
e all’intelligenza artificiale
.(Foto: © tktktk / 123RF)