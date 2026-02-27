OpenAI, round di finanziamento record da 110 miliardi e valutazione a 730 miliardi

OpenAI ha annunciato la chiusura di un round di finanziamento da 110 miliardi di dollari, il più alto di sempre per una società tecnologica non quotata, segnando ufficialmente il passaggio dell'intelligenza artificiale di frontiera "dalla ricerca all'uso quotidiano su scala globale". Il round, che fissa una valutazione pre-money di 730 miliardi di dollari, vede il coinvolgimento dei principali attori tecnologici mondiali: Amazon ha contribuito con 50 miliardi, mentre SoftBank e NVIDIA hanno investito 30 miliardi ciascuna.



L'operazione non è solo finanziaria ma profondamente strategica. OpenAI ha infatti siglato una partnership con Amazon e si è assicurata la "prossima generazione di potenza di calcolo per l'inferenza" con NVIDIA. Secondo la società, per soddisfare una domanda in forte aumento tra consumatori, sviluppatori e aziende sono necessari tre pilastri: "capacità di calcolo, distribuzione e capitale". Questi accordi permetteranno di espandere la portata globale, approfondire l'infrastruttura e rafforzare il bilancio per portare l'AI «a più persone, più imprese e più comunità in tutto il mondo».



La scala di questa espansione è già visibile nei prodotti del gruppo. ChatGPT ha raggiunto gli 800 milioni di utenti attivi settimanali e conta oltre 50 milioni di abbonati consumer, con i primi due mesi del 2026 che si avviano a essere i più grandi di sempre per numero di nuovi iscritti. Sul fronte aziendale, sono oltre 9 milioni gli utenti business paganti, mentre la piattaforma "Frontier" sta aiutando le imprese a gestire veri e propri "colleghi AI".



Anche Codex sta trasformando il settore del software: gli utenti settimanali sono più che triplicati dall'inizio dell'anno, raggiungendo quota 1,6 milioni. Questo strumento permette oggi a singoli individui di creare e spedire software che un tempo "richiedevano un intero team di ingegneri".



L'impatto del round si estende anche alla OpenAI Foundation. Grazie alla nuova valutazione, la quota della fondazione no-profit nel gruppo sale a oltre 180 miliardi di dollari. Questo rafforza la sua capacità di finanziare attività filantropiche in settori cruciali come le scoperte in campo sanitario e la resilienza dell'AI.



"La leadership sarà definita da chi riuscirà a scalare l'infrastruttura abbastanza velocemente da soddisfare la domanda", ha dichiarato la società, ribadendo che questo finanziamento permetterà di accelerare la missione di garantire che l'AGI (Intelligenza Artificiale Generale) "porti benefici a tutta l'umanità".

(Teleborsa) -