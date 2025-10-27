Italia, Buy Now Pay Later: +28% nel primo semestre e rischio contenuto

(Teleborsa) - In Italia, nel primo semestre 2025, la(BNPL) continua a mantenersi su livelli contenuti, come evidenziato da un tasso di default sistematicamente inferiore rispetto al credito finalizzato tradizionale(prestiti sotto i 1.500 euro). A giugno 2025, l’indice di rischiosità del BNPL risulta in ulteriore calo atterrando su un valore inferiore alla metà di quello relativo allo Small Ticket.L’analisi del comportamento degli utenti rivela come il BNPL venga adottato da una clientela orientata a, percepiti principalmente comepiuttosto che come forme di credito tradizionale. Questa preferenza sottolinea un’evoluzione nelle abitudini di consumo, con una crescente attenzione alla flessibilità e all’immediatezza delle soluzioni proposte.Queste alcune delle principali evidenze emerse dall’ultimorealizzato dae che approfondisce le peculiarità del settore nel nostro Paese.Il BNPL conferma il proprio slancio nel mercato del, registrando una crescita costante e significativa: l’analisi degli importi erogati tra il primo semestre del 2022 e lo stesso periodo del 2025 evidenzia unnei finanziamenti BNPL. Il trend positivo si consolida anche nel primo semestre del 2025, con un ulteriore aumento del 28% rispetto al pari periodo del 2024.In controtendenza, il segmento del prestito finalizzato, segnalando un cambiamento nelle preferenze dei consumatori, sempre più orientati verso soluzioni digitali e flessibili come il BNPL.Dall’analisi per fascia di importo erogato, nel mercato italiano emerge una peculiare dinamica di, specie nelle fasce più contenute, dove nel primo semestre del 2025 il BNPL mostra infatti tassi di crescita a doppia cifra, a fronte di una contrazione significativa del credito finalizzato.Ildegli utenti del BNPL si confermarispetto a quello dei clienti del credito finalizzato Small Ticket, ma con interessanti segnali di evoluzione.L’analisi dei dati relativi al primo semestre del 2025 evidenzia come la maggior parte degli utilizzatori appartenga alle, confermando che il BNPL non è esclusivamente appannaggio dei più giovani. A sorprendere è però la, che mostrano il tasso di incremento più elevato in termini di incidenza. Questo dato suggerisce una progressiva diffusione del BNPL anche tra le fasce d’età più mature della popolazione italiana, a testimonianza della crescente familiarità con le soluzioni digitali di pagamento.A livello geografico, si evidenzia una(31% vs 23% dello Small Ticket), a fronte di una minore incidenza nel Sud Italia (30% BNPL vs 40% dello Small Ticket). Similari invece le quote nel Centro (24% BNPL e 22% Small Ticket) e nel Nord-Est (15% per entrambe le tipologie).L’analisi dei prodotti creditizi posseduti dai clienti di BNPL evidenzia una forte. Infatti, chi ha già usufruito di questa modalità di finanziamento tende a richiedere nuovamente la stessa tipologia di finanziamento. Inoltre, questi finanziamenti registrano un crescente successo anche all’interno dei possessori di Small Ticket tradizionali, confermando la loro capacità di attrazione trasversale.La crescente diffusione dei prodotti BNPL si conferma anche come un fattore chiave nel promuovere l’. In particolare, il tasso di utenti "New to Credit" — ovvero privi di una storia creditizia — raggiunge il 17%, quasi il doppio rispetto a quanto rilevato per il credito finalizzato Small Ticket (8,8%). Questo dato suggerisce il ruolo strategico del BNPL nel favorire l’accesso al credito di fasce di popolazione precedentemente al di fuori del mondo dei finanziamenti.Il positivo processo di inclusione finanziaria ottenuto attraverso la forma di finanziamento BNPL si evidenzia, in particolare, tra le. Infatti, oltre il 60% dei nuovi richiedenti appartiene infatti alla Generazione Z e ai Millennials.Si conferma inoltre unaanche tra coloro che scelgono il BNPL come primo strumento di finanziamento.Dal punto di vista geografico, la distribuzione evidenzia unarispetto al credito finalizzato tradizionale, suggerendo una diversa penetrazione territoriale di questi prodotti.