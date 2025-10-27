Italia, Buy Now Pay Later: +28% nel primo semestre e rischio contenuto

(Teleborsa) - In Italia, nel primo semestre 2025, la rischiosità del Buy Now Pay Later
(BNPL) continua a mantenersi su livelli contenuti, come evidenziato da un tasso di default sistematicamente inferiore rispetto al credito finalizzato tradizionale Small Ticket
(prestiti sotto i 1.500 euro). A giugno 2025, l’indice di rischiosità del BNPL risulta in ulteriore calo atterrando su un valore inferiore alla metà di quello relativo allo Small Ticket.
L’analisi del comportamento degli utenti rivela come il BNPL venga adottato da una clientela orientata a strumenti digitali di breve termine
, percepiti principalmente come facilitazioni di pagamento
piuttosto che come forme di credito tradizionale. Questa preferenza sottolinea un’evoluzione nelle abitudini di consumo, con una crescente attenzione alla flessibilità e all’immediatezza delle soluzioni proposte.
Queste alcune delle principali evidenze emerse dall’ultimo Market Outlook relativo al BNPL
realizzato da CRIF
e che approfondisce le peculiarità del settore nel nostro Paese.
Il BNPL conferma il proprio slancio nel mercato del credito al consumo
, registrando una crescita costante e significativa: l’analisi degli importi erogati tra il primo semestre del 2022 e lo stesso periodo del 2025 evidenzia un incremento del 188%
nei finanziamenti BNPL. Il trend positivo si consolida anche nel primo semestre del 2025, con un ulteriore aumento del 28% rispetto al pari periodo del 2024.
In controtendenza, il segmento del prestito finalizzato Small Ticket mostra una flessione del 13%
, segnalando un cambiamento nelle preferenze dei consumatori, sempre più orientati verso soluzioni digitali e flessibili come il BNPL.
Dall’analisi per fascia di importo erogato, nel mercato italiano emerge una peculiare dinamica di sostituzione tra il credito finalizzato tradizionale e le soluzioni BNPL
, specie nelle fasce più contenute, dove nel primo semestre del 2025 il BNPL mostra infatti tassi di crescita a doppia cifra, a fronte di una contrazione significativa del credito finalizzato.
Il profilo demografico
degli utenti del BNPL si conferma mediamente più giovane
rispetto a quello dei clienti del credito finalizzato Small Ticket, ma con interessanti segnali di evoluzione.
L’analisi dei dati relativi al primo semestre del 2025 evidenzia come la maggior parte degli utilizzatori appartenga alle generazioni Gen X e Millennials
, confermando che il BNPL non è esclusivamente appannaggio dei più giovani. A sorprendere è però la crescita più marcata registrata tra i Baby Boomers
, che mostrano il tasso di incremento più elevato in termini di incidenza. Questo dato suggerisce una progressiva diffusione del BNPL anche tra le fasce d’età più mature della popolazione italiana, a testimonianza della crescente familiarità con le soluzioni digitali di pagamento.
A livello geografico, si evidenzia una più elevata incidenza dell’erogato BNPL nelle regioni del Nord-Ovest
(31% vs 23% dello Small Ticket), a fronte di una minore incidenza nel Sud Italia (30% BNPL vs 40% dello Small Ticket). Similari invece le quote nel Centro (24% BNPL e 22% Small Ticket) e nel Nord-Est (15% per entrambe le tipologie).
L’analisi dei prodotti creditizi posseduti dai clienti di BNPL evidenzia una forte propensione al repeat per i prodotti BNPL
. Infatti, chi ha già usufruito di questa modalità di finanziamento tende a richiedere nuovamente la stessa tipologia di finanziamento. Inoltre, questi finanziamenti registrano un crescente successo anche all’interno dei possessori di Small Ticket tradizionali, confermando la loro capacità di attrazione trasversale.
La crescente diffusione dei prodotti BNPL si conferma anche come un fattore chiave nel promuovere l’inclusione finanziaria
. In particolare, il tasso di utenti "New to Credit" — ovvero privi di una storia creditizia — raggiunge il 17%, quasi il doppio rispetto a quanto rilevato per il credito finalizzato Small Ticket (8,8%). Questo dato suggerisce il ruolo strategico del BNPL nel favorire l’accesso al credito di fasce di popolazione precedentemente al di fuori del mondo dei finanziamenti.
Il positivo processo di inclusione finanziaria ottenuto attraverso la forma di finanziamento BNPL si evidenzia, in particolare, tra le fasce demografiche più giovani
. Infatti, oltre il 60% dei nuovi richiedenti appartiene infatti alla Generazione Z e ai Millennials.
Si conferma inoltre una significativa prevalenza del genere femminile
anche tra coloro che scelgono il BNPL come primo strumento di finanziamento.
Dal punto di vista geografico, la distribuzione evidenzia una minore incidenza nelle regioni del Sud
rispetto al credito finalizzato tradizionale, suggerendo una diversa penetrazione territoriale di questi prodotti.