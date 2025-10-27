Milano 16:36
Migliori e peggiori
Londra: brillante l'andamento di Polar Capital Technology Trust
(Teleborsa) - Balza in avanti Polar Capital Technology Trust, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,00%.

Il confronto del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Polar Capital Technology Trust rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Le implicazioni di breve periodo di Polar Capital Technology Trust sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 4,612 sterline. Possibile una discesa fino al bottom 4,556. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 4,668.

