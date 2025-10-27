Manovra verso un nuovo vertice di maggioranza

(Teleborsa) - La Manovra
si appresta ad avviare l'iter parlamentare
senza aver prima placato le divisioni
che ancora persistono all'interno della maggioranza
, con Salvini che minaccia le banche, Forza Italia divisa fra la difesa degli Istituti di credito e la questione degli affitti brevi, mentre dai Ministeri si sollecita una spending review più clemente di quella attuale, che punta a racimolare 7 miliardi.
E' in questo quadro che si delinea nei prossimi giorni un nuovo vertice di maggioranza
, molto probabilmente martedì
, per appianare le divergenze prima dello sbarco in Parlamento.
"Ogni lamentela in più sarà un miliardo in più che chiederemo
. Gli unici che non si possono lamentare in Italia sono i banchieri", ha ribadito il leader della Lega Matteo Salvini a proposito del contributo sulle banche
, in vista del confronto con gli alleati, che ci sarà probabilmente martedì alla presenza della Premier Giorgia Meloni, e dell'incontro del suo team economico con il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti già in calendario per mercoledì. Salvini ha anche ricordato che la richiesta di 4 miliardi o anche di più (si parla di salire a 6-7 miliardi)
è nulla a confronto dei guadagni incassati dalle banche
, che la Lega quantifica in 50 miliardi
pe il 2025, soprattutto considerato che una parte di quei guadagni è "dovuta alle commissioni che (le banche) impongono ai commercianti o agli interessi che chiedono a chi prende un prestito, o che non danno a chi lascia i soldi in banca".
Dal canto suo, Forza Italia contesta la forma più che la sostanza
e sollecita il titolare del MEF a chiarire se ci sarà un aumento della tassazione sui redditi bancari (tassa sugli extraprofitti) o se il contributo prenderà altre forme, ad esempio quella di un credito d'imposta. E se da un lato si chiede al ceto bancario "un contributo all'economia reale"
, dall'altro si parla di un aumento "non concordato" della tassazione
.
L'altro dossier calo sono gli affitti brevi
, con Forza Italia che propone l'estensione del canone concordato in alternativa aell'aumento della tassazione
dal 21% al 26%, che penalizzerebbe il ceto medio.
C'è poi la questione del taglio dei costi dei Ministeri
, che vale 7 miliardi, e penalizza soprattutto il dicastero di Matteo Salvini
. Una spending review che vede poche alternative, soprattutto non a carico delle banche.