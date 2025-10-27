Milano 27-ott
42.912 +1,00%
Nasdaq 27-ott
25.822 +1,83%
Dow Jones 27-ott
47.545 +0,71%
Londra 27-ott
9.654 +0,09%
Francoforte 27-ott
24.309 +0,28%

New York: accelera Dow

(Teleborsa) - Protagonista l'azienda che produce plastiche elaborate e di base, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,51%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Dow evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Dow rispetto all'indice.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Dow rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 26,29 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 25,26. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 27,32.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
