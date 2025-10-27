New York: positiva la giornata per HCA Healthcare

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società attiva nella proprietà e nella gestione di strutture sanitarie
, con una variazione percentuale del 3,79%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di HCA Healthcare
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso HCA Healthcare
rispetto all'indice.
L'esame di breve periodo di HCA Healthcare
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 469,4 USD e primo supporto individuato a 453,7. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 485,2.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)