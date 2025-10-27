Milano 17:35
Finanza
Testa (Borsa Italiana): Italia indietro su REIT, ma infrastruttura pronta ad ospitarne di più
(Teleborsa) - "Se guardiamo ai mercati Euronext, i REIT nel 2025 hanno performato particolarmente bene ad Amsterdam e Milano, partendo però da valori completamente diversi di dimensione: il mercato olandese ammonta a circa 17-18 miliardi, contro il nostro scarso miliardo di euro". Lo ha detto Fabrizio Testa, Amministratore Delegato di Borsa Italiana, alla presentazione della ricerca "L'esigenza di un ampliamento dell'immobiliare quotato a vantaggio dell'economia, della società e dei mercati finanziari", realizzata da SDA Bocconi con CNCC-Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali.

"La market cap totale dal 2021 ad oggi è scesa leggermente, di circa il 7% - ha aggiunto - Se lasciamo la Francia da parte, che pesa per circa 75 miliardi di euro, il Belgio e recentemente la Spagna hanno raggiunto i 23-25 miliardi di euro".

"Dal 2021 gli emittenti hanno fatto una raccolta di circa 13 miliardi di euro, l'Italia rimane indietro perchè continua ad avere solo 2 REIT e a limitarsi nella raccolta e con una liquidità bassa - ha spiegato Testa - Sia la capitalizzazione che il numero di prodotti è limitato, e gli investitori sono poco attratti".

"Il mercato è pronto, come dimostra il fatto che si è creato in Spagna un segmento dedicato che ha attirato investimenti - ha detto l'AD di Borsa Italiana - Noi ce l'abbiamo già pronto, ma non abbiamo la materia prima".

Testa ha citato anche la possibilità della distribuzione diretta fornita dal gruppo Euronext, "partita con l'emissione del BTP Italia e adesso è una funzionalità per varie asset class: siamo capaci di aprire le emissioni al retail e si potrà usare anche per i REIT".

"Lato infrastruttura di mercato, noi siamo pronti ad ospitare più REIT possibili e a continuare a contribuire e promuovere il passaggio di prodotti finanziari sui mercati regolamentati - ha concluso - A Roma siamo lavorando molto bene su questo fronte, con progetti per promuovere trasparenza e liquidità di mercati elettronici rispetto all'OTC".
