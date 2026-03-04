Milano 11:32
45.078 +1,37%
Nasdaq 3-mar
24.720 0,00%
Dow Jones 3-mar
48.501 -0,83%
Londra 11:32
10.536 +0,49%
Francoforte 11:32
24.118 +1,38%

Borsa Italiana, in forte rialzo il controvalore degli scambi del 3/03/2026

Finanza
(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nell'ultima seduta è stato pari a 6,47 miliardi di euro, con un incremento del 15,01%, rispetto ai precedenti 5,63 miliardi.

I volumi scambiati sono passati da 0,84 miliardi di azioni della seduta precedente a 1,02 miliardi.

Su 839 titoli trattati in Borsa di Milano, 648 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 169. Invariate le rimanenti 22 azioni.





(Foto: © Antonio Truzzi | 123RF)
