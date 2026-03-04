Borsa Italiana, in forte rialzo il controvalore degli scambi del 3/03/2026

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nell'ultima seduta è stato pari a 6,47 miliardi di euro, con un incremento del 15,01%, rispetto ai precedenti 5,63 miliardi.I volumi scambiati sono passati da 0,84 miliardi di azioni della seduta precedente a 1,02 miliardi.Su 839 titoli trattati in Borsa di Milano, 648 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 169. Invariate le rimanenti 22 azioni.