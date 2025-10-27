Milano
16:44
42.929
+1,04%
Nasdaq
16:45
25.761
+1,59%
Dow Jones
16:45
47.465
+0,55%
Londra
16:45
9.636
-0,10%
Francoforte
16:44
24.256
+0,07%
Lunedì 27 Ottobre 2025, ore 17.01
Home Page
/
Notizie
/ Unione Europea, M3 (YoY) in settembre
Unione Europea, M3 (YoY) in settembre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
27 ottobre 2025 - 10.05
Unione Europea,
M3 in settembre su base annuale (YoY) +2,8%
, in calo rispetto al precedente +2,9% (la previsione era +2,7%).
(Foto: © senoldo/123RF)
Condividi
