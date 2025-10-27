Milano 16:44
Unione Europea, M3 (YoY) in settembre

Unione Europea, M3 in settembre su base annuale (YoY) +2,8%, in calo rispetto al precedente +2,9% (la previsione era +2,7%).

