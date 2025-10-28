A New York, forte ascesa per Skyworks Solutions

società attiva nello sviluppo e nella vendita di semiconduttori ad alte prestazioni

(Teleborsa) - Grande giornata per la, che sta mettendo a segno un rialzo del 12,32%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Le tendenza di medio periodo disi conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 89,16 USD. Supporto stimato a 82,95. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 95,37.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)