Analisi Tecnica: EUR/YEN del 27/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 27 ottobre
Andamento piatto per il cambio Euro / Yen, che propone sul finale un moderato -0,03%.
Allo stato attuale lo scenario di breve dell'Euro contro Yen giapponese rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 178,204. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 177,462. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 178,945.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)