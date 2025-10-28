Milano 17:35
43.129 +0,51%
Nasdaq 20:29
26.083 +1,01%
Dow Jones 20:29
47.843 +0,63%
Londra 17:35
9.697 +0,44%
Francoforte 17:35
24.279 -0,12%

Analisi Tecnica: EUR/YEN del 27/10/2025

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/YEN del 27/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 27 ottobre

Andamento piatto per il cambio Euro / Yen, che propone sul finale un moderato -0,03%.

Allo stato attuale lo scenario di breve dell'Euro contro Yen giapponese rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 178,204. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 177,462. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 178,945.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```