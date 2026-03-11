Analisi Tecnica: EUR/YEN del 10/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 10 marzo
Seduta sostanzialmente invariata per il cambio Euro / Yen, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,01%.
Tecnicamente, l'Euro contro Yen giapponese è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 183,86, mentre il supporto più immediato si intravede a 182,93. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 184,79.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)