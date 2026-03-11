Milano 11:12
44.819 -0,85%
Nasdaq 10-mar
24.956 0,00%
Dow Jones 10-mar
47.707 -0,07%
Londra 11:12
10.323 -0,86%
Francoforte 11:12
23.615 -1,48%

Analisi Tecnica: EUR/YEN del 10/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/YEN del 10/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 10 marzo

Seduta sostanzialmente invariata per il cambio Euro / Yen, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,01%.

Tecnicamente, l'Euro contro Yen giapponese è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 183,86, mentre il supporto più immediato si intravede a 182,93. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 184,79.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```