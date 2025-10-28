Milano 17:35
Analisi Tecnica: USD/CAD del 27/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 27 ottobre

Appiattita la performance del cross USD contro "Loonie", che porta a casa un trascurabile -0,04%.

Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 1,3998. Primo supporto a 1,3979. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 1,3972.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
