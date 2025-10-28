Banco di Desio e della Brianza rinnova fino al 2030 partnership con Nexi su carte e issuing

Banco di Desio e della Brianza

(Teleborsa) -rinnovacon, la PayTech italiana leader in Europa, proseguendo una partnership consolidata che consente al Gruppo di offrire ai propri clienti – famiglie, professionisti e imprese – soluzioni di pagamento digitali all’avanguardia, sicure e semplici da utilizzare.Il rinnovo dell’Accordo si inserisce nell’attuazione del, che individua nellauno dei principali fattori abilitanti della crescita del Gruppo.Banco Desio, insieme a Nexi, continua a investire nell’, con l’obiettivo di coniugare efficienza operativa, qualità del servizio e vicinanza al territorio., Amministratore Delegato di Banco Desio, ha commentato: “Il rinnovo della collaborazione con Nexi su carte e issuing riflette la soddisfazione della Banca per la eccellente qualità portata alla propria clientela e si inserisce nel percorso di trasformazione delineato dal nostro Piano Industriale “Beyond 2026”, che vede nella digitalizzazione uno dei principali abilitatori di crescita e di qualità del servizio. Puntiamo a offrire ai nostri clienti soluzioni di pagamento sempre più moderne, sicure e intuitive, in grado di semplificare la quotidianità e di sostenere lo sviluppo delle imprese e delle comunità in cui operiamo.”