BNP Paribas, utile terzo trimestre +6,1%: in linea con obiettivo 2025

BNP Paribas

(Teleborsa) - Ildel Gruppo, colosso bancario francese, si attesta a 12.569 milioni di euro nel, con un aumento del 5,3% rispetto al terzo trimestre 2024 ma inferiore alle stime medie degli analisti di 12,8 miliardi di euro. Il margine di intermediazione delle divisioni operative, esclusa AXA IM6 cresce del +3,5% e del +4,9% a cambi costanti.Ildel Gruppo si attesta a 4.959 milioni di euro (+4,9%/3T24) e il risultato di gestione è pari a 4.040 milioni di euro (+2,1%/3T24). L'utile ante imposte, inclusa la quota parte delle società contabilizzate con il metodo del patrimonio netto, si attesta a 4.284 milioni di euro (+5,5%/3T24). L'ammonta a 3.044 milioni di euro nel 3T25 (inferiore alla media di 3,09 miliardi di euro calcolata dagli analisti), con un aumento del 6,1% rispetto al 3T24 (2.868 milioni di euro), con un livello di imposizione medio per il terzo trimestre del 26,5%.Il margine di intermediazione di Corporate & Institutional Banking () aumenta del 4,5%/3T24, con un trimestre record che riflette la forza del nostro modello Originate & Distribute. I ricavi di Global Banking sono in calo (-2,6%/3T24 per le attività ponderate per il rischio, in diminuzione di -11,5%/3T24) ma resistono, in un contesto più difficile rispetto all'anno scorso.registra una crescita significativa, di +9,4%/3T24, nonostante un effetto di cambio sfavorevole. Equity & Prime Services mette a segno un considerevole aumento, di +17,9%/3T24, trainata dai tre segmenti dei Derivati, Cash e Prime Services e FICC registra una crescita di +3,7%/3T24 grazie alle attività di prestito titoli e al buon livello dell'attività di credito. Securities Services cresce (+5,0%), trainata da un livello elevato di transazioni.Il margine di intermediazione di Investment & Protection Services () cresce del +27,5%, sostenuto dall'integrazione di AXA IM e dalla crescita organica dell'Assicurazione e di Wealth Management. A partire da questo trimestre, esso contabilizza il margine di intermediazione di AXA IM, che in questo trimestre ammonta a 367 milioni di euro. I ricavi dell'Assicurazione (+7,7%/3T24) e di Wealth Management (+10,4%/3T24) sono in aumento, sostenuti da una raccolta di buon livello."Nel 3° trimestre, il Gruppo ha ottenuto buone performance operative in tutte le sue tre divisioni - ha commentato il- La struttura finanziaria è molto solida, con un CET1 ratio del 12,5% e una generazione organica di capitale di 30 punti base. I nostri risultati sono in linea con il nostro obiettivo di utile netto per il 2025 superiore a 12,2 miliardi di euro e con la nostra traiettoria di crescita per il 2026. Questo trimestre è caratterizzato dall'integrazione di AXA IM, che costituisce un fattore di trasformazione strategica per il Gruppo e ci consente di diventare leader nel settore dell'asset management".Nel 3T25, ildel Gruppo si attesta a 905 milioni di euro (729 milioni di euro nel 3T24), pari a 39 punti base in rapporto agli impieghi alla clientela. Il costo del rischio di Global Markets è in crescita, "a causa di un dossier specifico nel trimestre", si legge nella nota sui conti. Nel 3T25, glisui crediti deteriorati (livello 3) sono stati pari a 1.064 milioni di euro (946 milioni di euro nel 3T24).Il trimestre è stato marcato dal. Dal punto di vista finanziario, le sinergie di ricavi e costi sono stimate in 550 milioni di euro ante imposte per il 2029. Su questa base, l'obiettivo iniziale per il ritorno sull'investimento previsto è rivisto al rialzo al 18% nel 2028 e al 22% nel 2029 (rispetto a un obiettivo iniziale del 14% nel 2028 e del 20% nel 2029). Le sinergie di costi consentiranno di implementare una piattaforma industriale ad alte prestazioni. Tali sinergie sono stimate in 400 milioni di euro ante imposte, due terzi dei quali entro il 2027, e rappresentano circa il 18% della base di costi combinata. Le sinergie in termini di ricavi si basano sul modello integrato del Gruppo e permetteranno di accelerare la crescita della nuova piattaforma. Il loro importo stimato è di 150 M€ ante imposte, di cui il 50% entro il 2027. I costi di integrazione sono stimati in 690 milioni di euro e l'ammortamento annuale della partnership in 100 milioni di euro. L'impatto sul CET1 ratio è di 35 punti base. Nel complesso, l'integrazione di AXA IM dovrebbe contribuire al ROTE del Gruppo per oltre 50 punti base a partire dal 2028.