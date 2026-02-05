BNL, utile ante imposte sale a 819 milioni di euro nel 2025. Nuovo piano nel secondo semestre

(Teleborsa) - Il quarto trimestre di BNL
è caratterizzato da "un buon controllo delle spese di gestione
e dal continuo miglioramento del profilo di rischio". Lo afferma il colosso francese BNP Paribas
, presentando i risultati
della sua controllata italiana.
Gli impieghi
registrano un lieve aumento (0,5% sul perimetro al netto dei crediti deteriorati). Il trimestre evidenzia in particolare un incremento dei crediti alle imprese, parzialmente controbilanciato dalla flessione del credito residenziale, in un contesto segnato da un approccio selettivo all'erogazione di nuovi finanziamenti. La raccolta indiretta aumenta del 9,4%/31.12.2024, trainata dal private banking e dalla clientela individuale. La raccolta netta del Private Banking si attesta a 1,1 miliardo di euro nel 4T25 (+3,9 miliardi nel 2025).
I depositi
sono stabili (-0,6%/4T24) e il mix è in miglioramento, come dimostrato dal significativo calo dei depositi a termine (-12,1%/4T24) e dall'aumento dei depositi a vista (+2,7%/4T24).
Il margine di intermediazione
, pari a 692 milioni di euro, è in calo del 4,7%/4T24 (-2,3%/4T24, al netto dell'effetto di base legato ai finanziamenti specializzati). Il margine di interesse registra una flessione, legata soprattutto alla pressione concorrenziale sui depositi del segmento imprese e sul credito residenziale. Aumentano le commissioni finanziarie, compensando la diminuzione delle commissioni bancarie.
I costi operativi
, pari a 443 milioni di euro, sono in riduzione (-3,9%/4T24), grazie alle misure di ottimizzazione strutturale delle spese. L'effetto forbice è positivo (+0,4 punti al netto degli oneri di sistema IFRIC). Il risultato lordo di gestione ammonta a 250 milioni di euro (-6,0%/4T24). Con 53 milioni di euro, il costo del rischio
è in calo e si attesta a 29 punti base in rapporto agli impieghi alla clientela.
Di conseguenza, dopo l'attribuzione di un terzo dei risultati del Private Banking alla linea di business Wealth Management (divisione IPS), BNL genera un utile ante imposte
di 151 milioni di euro sul quarto trimestre, in calo dell'8,1% al netto dell'impatto della rivalutazione dei titoli di partecipazione. Al 31 dicembre 2025, il medesimo si attesta a 819 milioni di euro, con un aumento del 19,4% rispetto al 2024.
Come altre banche commerciali della zona euro del gruppo, BNL presenterà al mercato il proprio piano strategico nell'ambito di un Deep Dive
previsto nel secondo semestre
del 2026.