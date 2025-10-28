Milano 27-ott
42.912 0,00%
Nasdaq 27-ott
25.822 +1,83%
Dow Jones 27-ott
47.545 +0,71%
Londra 27-ott
9.654 0,00%
Francoforte 27-ott
24.309 0,00%

Borsa: Brillante Shanghai in avvio (+1,18%)

L'Indice della Borsa di Shanghai inizia a scambiare a 3.996,94 punti

In breve, Finanza
Bene l'indice della Borsa cinese, con un progresso dell'1,18%, dopo aver aperto a 3.996,94.
