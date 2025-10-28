Milano 27-ott
42.912 0,00%
Nasdaq 27-ott
25.822 +1,83%
Dow Jones 27-ott
47.545 +0,71%
Londra 27-ott
9.654 0,00%
Francoforte 27-ott
24.309 0,00%

Borsa: Debole avvio per Tokyo, in calo dello 0,37%

Il Nikkei 225 apre appena sotto la parità a 50.325,08 punti

In breve, Finanza
Borsa: Debole avvio per Tokyo, in calo dello 0,37%
Lieve ribasso per il principale indice azionario giapponese, in flessione dello 0,37%, a quota 50.325,08 in apertura.
Condividi
```