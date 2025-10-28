Energy Release, Pichetto: "Entro novembre regole operative"

(Teleborsa) - A seguito della registrazione alla Corte dei Conti, è stato pubblicato sul sito delil, aggiornato in esito alle interlocuzioni con la Commissione Europea."Con la pubblicazione del decreto si completa un passaggio fondamentale per rendere operativo l'Energy Release 2.0, uno strumento che coniuga la promozione delle rinnovabili con il sostegno concreto alle imprese più esposte ai costi energetici – ha dichiarato il– Entro l'anno garantiremo alle aziende energivore l'accesso anticipato a energia rinnovabile a prezzo calmierato, mentre nei primi mesi del 2026 avvieremo la procedura per i nuovi impianti destinati alla restituzione dell'energia: un meccanismo innovativo che rafforza la sicurezza energetica nazionale, accelera gli investimenti nelle fonti pulite e contribuisce alla competitività del nostro sistema industriale".Entro la metà di novembre ilapproverà le regole operative aggiornate del GSE, insieme agli schemi contrattuali che disciplineranno l'anticipazione e la successiva restituzione dell'energia rinnovabile a 65 euro/MWh.L'obiettivo – fa sapere il Mase in una nota – è dunque garantire entro la fine dell'anno la sottoscrizione dei contratti per l'anticipazione del beneficio alle imprese energivore, sostenendo così la competitività del sistema produttivo nazionale.Nei primi mesi del 2026 sarà avviata la procedura competitiva per l'assegnazione deglidestinati alla restituzione dell'energia anticipata, che dovranno essere completati entro 40 mesi dalla sottoscrizione dei contratti.