Milano 17:35
43.129 +0,51%
Nasdaq 20:42
26.041 +0,85%
Dow Jones 20:42
47.740 +0,41%
Londra 17:35
9.697 +0,44%
Francoforte 17:35
24.279 -0,12%

In evidenza Principal Financial Group sul listino di New York

Protagonista il gruppo di servizi finanziari americani, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 3,86%.
