Milano 17:35
43.129 +0,51%
Nasdaq 20:48
26.040 +0,84%
Dow Jones 20:48
47.723 +0,38%
Londra 17:35
9.697 +0,44%
Francoforte 17:35
24.279 -0,12%

New York: MSCI, quotazioni alle stelle

Migliori e peggiori, In breve
New York: MSCI, quotazioni alle stelle
Protagonista il fornitore di strumenti di supporto per agli investitori, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 6,76%.
