New York: seduta difficile per Royal Caribbean Cruises

(Teleborsa) - Ribasso per la seconda più grande compagnia di crociere al mondo
, che passa di mano in perdita del 9,59%.
Lo scenario su base settimanale di Royal Caribbean Cruises
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
L'esame di breve periodo di Royal Caribbean Cruises
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 296,2 USD e primo supporto individuato a 285,4. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 307.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)