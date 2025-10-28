Milano 17:35
43.129 +0,51%
Nasdaq 20:53
26.037 +0,84%
Dow Jones 20:53
47.724 +0,38%
Londra 17:35
9.697 +0,44%
Francoforte 17:35
24.279 -0,12%

Piazza Affari: andamento rialzista per Avio

Migliori e peggiori, Spazio
(Teleborsa) - Rialzo marcato per l'azienda aerospaziale italiana, che tratta in utile del 3,00% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che Avio mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,16%, rispetto a +1,63% dell'indice delle società a media capitalizzazione).


Lo scenario di medio periodo di Avio ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 47,13 Euro. Supporto a 44,83. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 49,43.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
