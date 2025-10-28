Piazza Affari: andamento rialzista per Avio

(Teleborsa) - Rialzo marcato per l'azienda aerospaziale italiana
, che tratta in utile del 3,00% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, si nota che Avio
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,16%, rispetto a +1,63% dell'indice delle società a media capitalizzazione
).
Lo scenario di medio periodo di Avio
ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 47,13 Euro. Supporto a 44,83. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 49,43.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)