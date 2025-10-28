Milano 17:35
43.129 +0,51%
Nasdaq 20:53
26.037 +0,84%
Dow Jones 20:53
47.724 +0,38%
Londra 17:35
9.697 +0,44%
Francoforte 17:35
24.279 -0,12%

Piazza Affari: brillante l'andamento di STMicroelectronics

Migliori e peggiori
Piazza Affari: brillante l'andamento di STMicroelectronics
(Teleborsa) - Scambia in profit l'azienda italo-francese di semiconduttori, che lievita dell'1,98%.

Lo scenario su base settimanale di STMicroelectronics rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il quadro tecnico del produttore di chip suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 21,97 Euro con tetto rappresentato dall'area 22,39. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 21,73.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```