Milano 17:35
43.129 +0,51%
Nasdaq 20:54
26.033 +0,82%
Dow Jones 20:54
47.723 +0,37%
Londra 17:35
9.697 +0,44%
Francoforte 17:35
24.279 -0,12%

Piazza Affari: performance negativa per il comparto sanitario italiano

Perde terreno l'indice delle aziende sanitarie, che retrocede a 197.702,38 punti, ritracciando dello 0,94%.
