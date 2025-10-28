Milano 17:35
43.129 +0,51%
Nasdaq 20:54
26.033 +0,82%
Dow Jones 20:54
47.723 +0,37%
Londra 17:35
9.697 +0,44%
Francoforte 17:35
24.279 -0,12%

Piazza Affari: positiva la giornata per D'Amico

(Teleborsa) - Bene il leader mondiale nel trasporto marittimo, con un rialzo dell'1,95%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap, evidenzia un rallentamento del trend di D'Amico rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status tecnico di D'Amico mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 4,199 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 4,337. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 4,117.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
