Riforma Maturità è legge: ecco le novità per il nuovo esame di Stato

(Teleborsa) - E' arrivato ildopo l'approvazione della Camera dei Deputati che segue quella del Senato. L'aula ha approvato la conversione in legge del decreto legge per la riforma dell'esame di Stato con 138 sì, 91 no, 9 astenuti.La Riforma - sottolinea una nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito - "segna unconclusivo del secondo ciclo,Il provvedimento introduce infatti misure strutturali anche per il canale della formazione 4+2, per la sicurezza degli edifici scolastici, per la valorizzazione dei docenti, confermando una visione di scuola più moderna e centrata sulla crescita degli studenti".Nel decreto sono previste, lo stanziamento didella scuola e a garantire regole di sicurezza più stringenti per i"Si tratta di una svolta importante, - afferma il- con questa riforma ridiamo senso alla Maturità restituendo valore a un passaggio decisivo delformativo delle studentesse e degli studenti, riaffermando i principi del merito, dell’impegno e della responsabilità individuale. Per questo, dal prossimo anno: chi farà volontariamente scena muta sarà bocciato".L'orale - spiega il titolare del MIM - si concentrerà sumaterie scelte a gennaio di ogni anno, e ladel candidato in attività extrascolastiche particolarmente meritorie. Restano confermate, ma ile verterà su tutte e quattro le materie individuate, comprendendo anche l'analisi delle competenze acquisite in educazione civica e nelle esperienze scuola-lavoro. Id'esameed avranno una formazione specifica. La riforma prevede che uncomporterà la, mentre con un 6 lo studente dovrà redigere una 'prova di cittadinanza attiva'.La legge di riforma della Maturità prevede ancheil passaggio delda sperimentale a ordinamentale: ogni giovane potrà contare su un’istruzione tecnica e professionale di 4 anni con programmi fortemente innovativi e un rapporto più stretto con il mondo delle imprese e del lavoro.