Riforma responsabilità dipendenti pubblici: colpa grave codificata e risarcimenti limitati

(Teleborsa) - Il, che riscrive le regole sulla responsabilità amministrativa dei dipendenti pubblici. Si tratta di una riforma sollecitata anche dallacausata dal timore di rispondere con il proprio patrimonio per errori commessi nell'esercizio delle funzioni.Come osserva l’A: "Una delle novità più rilevanti è la codificazione della nozione di colpa grave, finora affidata all'interpretazione dei giudici contabili che l'avevano variamente definita come ‘sprezzante trascuratezza’ o ‘massima negligenza’. Le ipotesi tassative previste sono la violazione manifesta di norme di diritto, il travisamento del fatto, l’affermazione di fatti incontrastabilmente esclusi dagli atti del procedimento o la negazione di fatti incontrastabilmente provati da tali atti. Le nuove norme, inoltre, escludono espressamente la colpa grave quando la violazione deriva ‘dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti’"."Inoltre, rileva l’Avv. Isgrò -, e non più di colpa grave, per accordi di conciliazione in caso di mediazione o in sede giudiziale conclusi dai rappresentanti delle PP.AA., o per aver concluso procedimenti di accertamento con adesione, accordi di mediazione, di conciliazioni giudiziali e transazioni fiscali in materia tributaria".Per effetto della riforma, ora il giudice contabile ha l'obbligo e non più la mera facoltà di ridurre il risarcimento per colpa grave, fino al 30% del danno e comunque non oltre il doppio della retribuzione lorda annua. La riforma, inoltre,. Nei casi più gravi, peraltro, la Corte può sospendere dalla gestione di risorse pubbliche da 6 mesi a 3 anni, ma il pagamento spontaneo degli importi indicati in sentenza elimina gli effetti della condanna."Sul fronte preventivo - sottolinea l’Avv. Isgrò - la riforma istituzionalizza la funzione consultiva della Corte dei conti. Le amministrazioni centrali e gli organismi nazionali possono richiedere pareri su questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete connesse al PNRR e al PNC di valore non inferiore a 1 milione di euro. In tali casi – prosegue l’Avvocato -, decorsi i quali il parere si considera conforme a quanto prospettato dall’amministrazione, senza gravità di colpa".Il Governo ha ora 12 mesi per attuare le deleghe che riorganizzeranno la Corte dei conti,articolando la funzione requirente in procura generale e procure territoriali coordinate, introducendo meccanismi di deflazione del contenzioso e regolamentando il rimborso delle spese legali da parte delle amministrazioni per i dipendenti prosciolti."Il processo di riforma è stato avviato.. L’intento di tali norme - conclude l’Avv. Isgrò - è quello di bilanciare da un lato la protezione dell’azione amministrativa dall’incertezza paralizzante, dall’altro, l’effettiva tutela dell’erario".