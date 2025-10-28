USA, fiducia consumatori scende meno delle attese a ottobre

(Teleborsa) - Cala, ma meno delle attese la fiducia dei consumatori americani. Il sondaggio deldegli Stati Uniti sul sentiment dei consumatori ha segnalato un decremento dell'indice a 94,6 punti, nel mese di ottobre, rispetto ai 95,6 punti del mese di settembre (rivisto da un preliminare di 94,2 punti) e contro una discesa più decisa fino a 93,4 punti attesa dal consensus.Nello stesso periodo l'indice sullasale di 1,8 punti e si porta a 129,3 punti, mentre l'indicecala di 2,9 punti a 71,5 punti.Il sondaggio sulla fiducia dei consumatori è basato su un campione rappresentativo di 5.000ed è condotto per il Conference Board dal NFO WorldGroup.