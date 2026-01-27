Francia, fiducia dei consumatori stabile come da attese a gennaio

(Teleborsa) - Risulta stabile, centrando le attese, la fiducia dei consumatori francesi
nel mese di gennaio
2026. Il relativo indice, calcolato dall'Ufficio Statistico Nazionale francese (INSEE), è stato indicato a 90 punti
dai 90 del mese precedente. Il dato è uguale alle attese degli analisti, che stimavano un dato di 90 punti.
L'indice relativo alla situazione finanziaria personale
degli ultimi 12 mesi si conferma a -21 punti, mentre quello relativo alle condizioni future dei prossimi 12 mesi migliora a -12 punti da -13.(Foto: Anthony DELANOIX su Unsplash )