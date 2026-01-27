Milano 9:14
Francia, fiducia dei consumatori stabile come da attese a gennaio

(Teleborsa) - Risulta stabile, centrando le attese, la fiducia dei consumatori francesi nel mese di gennaio 2026. Il relativo indice, calcolato dall'Ufficio Statistico Nazionale francese (INSEE), è stato indicato a 90 punti dai 90 del mese precedente. Il dato è uguale alle attese degli analisti, che stimavano un dato di 90 punti.

L'indice relativo alla situazione finanziaria personale degli ultimi 12 mesi si conferma a -21 punti, mentre quello relativo alle condizioni future dei prossimi 12 mesi migliora a -12 punti da -13.

(Foto: Anthony DELANOIX su Unsplash )
