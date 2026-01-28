Milano
12:07
45.108
-0,73%
Nasdaq
27-gen
25.940
0,00%
Dow Jones
27-gen
49.003
-0,83%
Londra
12:07
10.160
-0,47%
Francoforte
12:07
24.834
-0,24%
Mercoledì 28 Gennaio 2026, ore 12.23
Fiducia consumatori Italia in gennaio
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
28 gennaio 2026 - 10.15
Italia,
Fiducia consumatori in gennaio pari a 96,8 punti
, in aumento rispetto al precedente 96,6 punti (la previsione era 97 punti).
