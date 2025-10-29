Al via la carta prepagata “Dedicata a te” per oltre 1 milione di famiglie a basso reddito

(Teleborsa) - Prende il via la carta prepagata "Dedicata a te"
, contributo alimentare di 500 euro per famiglie con ISEE fino a 15.000 euro.
Quest’anno le beneficiarie saranno oltre 1 milione: il 30% nuove, il 70% già assegnatarie in precedenza,
con ricarica automatica. Il primo utilizzo deve avvenire entro il 16 dicembre 2025 e il saldo va speso entro il 28 febbraio 2026.
Le liste definitive dei beneficiari della misura, spiega l'Inps, dal 30 ottobre, saranno messe a disposizione dei Comuni nell'apposito applicativo web.
Saranno i Comuni a effettuare le comunicazioni. In queste liste definitive, suddivise per Comune, a ciascun beneficiario è stato abbinato il numero identificativo della carta assegnata da Poste Italiane
da presentare, con il documento di riconoscimento, al momento del ritiro agli uffici postali, dall'intestatario o da un soggetto terzo appositamente delegato.Sono esclusi i nuclei familiari che hanno componenti con l'assegno di inclusione o la Naspi.
Si tratta di una misura "non assistenzialistica ma di vero sostegno", ha commentato il ministro dell'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Francesco Lollobrigida
sottolineando il fatto che viene replicata per il terzo anno consecutivo. "Abbiamo deciso già dallo scorso anno che dovesse diventare strutturale, e questo percorso trova oggi conferma nella Legge di Bilancio
, che ne prevede la prosecuzione anche per gli anni 2026 e 2027".
La carta prepagata può essere utilizzata in tutti i negozi alimentari
per acquistare generi alimentari freschi, lavorati o surgelati, latticini, uova, oli, prodotti da forno, cereali, miele, bevande naturali, prodotti per l’infanzia e alimenti DOP/IGP, esclusi gli alcolici.