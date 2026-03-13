Terzo Settore, UniCredit: con "ilMioDono" coinvolti più di 67 mila sostenitori e raccolti oltre 1 milione di euro

Ai 400 mila euro messi a disposizione da UniCredit tramite i fondi Carta Etica si sono aggiunte donazioni per oltre 640 mila euro raccolte sulla piattaforma digitale

(Teleborsa) - Si è conclusa l’edizione speciale della campagna di solidarietà e sensibilizzazione organizzata da UniCredit "1 voto, 200.000 aiuti concreti – Il tuo sostegno quest’anno vale il doppio".



Oltre 67.000 voti provenienti da tutta Italia in 53 giorni, con una media giornaliera di oltre 1.250 voti e 647.000 euro di donazioni aggiuntive raccolte da quasi 9.000 sostenitori: sono questi i numeri dell’edizione speciale della campagna. Le donazioni raccolte tramite il sito www.ilmiodono.it – la piattaforma web della banca che mette in relazione le Organizzazioni Non Profit aderenti con una vasta platea di donatori in modo semplice e sicuro – si aggiungono ai 400 mila euro messi a disposizione da UniCredit in occasione del ventennale del Fondo Carta Etica.



Per celebrare questo traguardo, la banca ha infatti scelto di rafforzare ulteriormente il proprio impegno raddoppiando l’importo destinato all’iniziativa a sostegno della solidarietà sul territorio. Tali risorse provengono dal Fondo Carta Etica, alimentato da una percentuale di ogni spesa effettuata con le carte di credito UniCreditCard Flexia Classic Etica, UniCreditCard Visa Infinite in versione Etica e UniCreditCard Business Aziendale in versione Etica, senza costi aggiuntivi per il titolare.



Le tre Organizzazioni che si sono maggiormente distinte nell’attivazione delle proprie community sono state: Associazione Ogni Giorno per Emma, impegnata nella ricerca medico-scientifica sulle malattie rare in particolar modo sull'atassia di Friedreich. Capitani Coraggiosi s.c.s., gestisce dal 2002 attività educative rivolte a ragazzi e a famiglie residenti nel territorio della provincia di Ascoli Piceno. Associazione San Giovanni Paolo II, nata nel 1995 a Grottammare (AP), composta in maggioranza da giovani e attiva nella promozione di attività culturali, ricreative, laboratoriali, teatrali e di volontariato.



Le 5 Organizzazioni che hanno ricevuto il maggior numero di voti sono state: Fondazione Banco Alimentare ETS, attiva su tutto il territorio nazionale nella raccolta e distribuzione di eccedenze alimentari a persone in difficoltà. Fondazione Le Vie dei Tesori, realtà siciliana che valorizza il patrimonio culturale materiale e immateriale dell’isola, coinvolgendo le energie migliori delle città. Cooperativa paradigma s.c.s. onlus, fondata a Torino nel 1987, che realizza interventi a favore di minori con percorsi di vita difficili e persone con disabilità. Terzo Tempo Aps, nata a Monopoli (BA) nel 2025 come prosecuzione dell’attività sportiva di baskin, il basket inclusivo. Abarekà Nandree Odv, associazione laica gestita da volontari che opera in progetti di cooperazione nei settori educativo, sanitario e agricolo, a sostegno di comunità in condizioni di estrema povertà.



Dal 2005, anno di avvio del progetto Carta Etica, il Fondo Carta Etica di UniCredit ha supportato 1.600 progetti in tutta Italia, destinando oltre 47 milioni di euro a iniziative di utilità sociale in risposta ai bisogni più urgenti delle comunità.





