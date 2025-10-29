Milano 15:31
Finanza
Analisi Tecnica: CHF/USD del 28/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 28 ottobre

Performance infelice per il Franco rosso crociato contro USD, che chiude la giornata del 28 ottobre con una variazione percentuale negativa dello 0,20% rispetto alla seduta precedente.

Lo scenario tecnico del Franco svizzero contro Dollaro USA mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 0,7924 con area di resistenza individuata a quota 0,7953. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 0,7915.


