Analisi Tecnica: CHF/USD del 28/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 28 ottobre
Performance infelice per il Franco rosso crociato contro USD, che chiude la giornata del 28 ottobre con una variazione percentuale negativa dello 0,20% rispetto alla seduta precedente.
Lo scenario tecnico del Franco svizzero contro Dollaro USA mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 0,7924 con area di resistenza individuata a quota 0,7953. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 0,7915.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)