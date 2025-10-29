Milano 15:32
43.195 +0,15%
Nasdaq 15:32
26.155 +0,55%
Dow Jones 15:32
47.952 +0,51%
Londra 15:32
9.748 +0,53%
Francoforte 15:32
24.172 -0,44%

Analisi Tecnica: EUR/YEN del 28/10/2025

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/YEN del 28/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 28 ottobre

Giornata pressoché debole per il cambio Euro / Yen, che ha terminato in calo a 177,3.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'Euro contro Yen giapponese. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 177,76. Primo supporto visto a 177,07. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 176,84.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```