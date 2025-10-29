Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 28/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 28 ottobre
La giornata del 28 ottobre è stata vissuta all'insegna della debolezza per l'Hang Seng Index, che ha terminato in calo a 26.346,1.
Lo status tecnico di breve periodo dell'indice della Borsa di Hong Kong mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 26.592,6. Rischio di eventuale correzione fino al target 25.940,7. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 27.244,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)