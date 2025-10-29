Milano 15:32
43.195 +0,15%
Nasdaq 15:32
26.155 +0,55%
Dow Jones 15:32
47.952 +0,51%
Londra 15:32
9.748 +0,53%
Francoforte 15:32
24.172 -0,44%

Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 28/10/2025

Finanza
Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 28/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 28 ottobre

La giornata del 28 ottobre è stata vissuta all'insegna della debolezza per l'Hang Seng Index, che ha terminato in calo a 26.346,1.

Lo status tecnico di breve periodo dell'indice della Borsa di Hong Kong mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 26.592,6. Rischio di eventuale correzione fino al target 25.940,7. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 27.244,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```