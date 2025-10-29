Milano 28-ott
43.129 0,00%
Nasdaq 28-ott
26.012 +0,74%
Dow Jones 28-ott
47.706 +0,34%
Londra 28-ott
9.697 0,00%
Francoforte 28-ott
24.279 0,00%

Borsa: Brillante Shanghai in avvio (+0,96%)

L'Indice della Borsa di Shanghai inizia a scambiare a 3.988,22 punti

In breve, Finanza
Borsa: Brillante Shanghai in avvio (+0,96%)
Bene l'indice della Borsa cinese, con un progresso dello 0,96%, dopo aver aperto a 3.988,22.
Condividi
```