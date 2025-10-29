Milano 15:35
Borsa: Il Dow Jones apre con un rialzo dello 0,08%

L'indice del principale listino USA avvia gli scambi a 47.746,79 punti

Il Dow Jones avanza dello 0,08%, a quota 47.746,79 in apertura.
