Milano 15:35
43.203 +0,17%
Nasdaq 15:35
26.163 +0,58%
Dow Jones 15:35
47.942 +0,49%
Londra 15:35
9.748 +0,53%
Francoforte 15:35
24.185 -0,39%

Borsa: Inizio di seduta fiacco per Madrid (-0,25%)
Debole indice azionario della Borsa di Madrid, in calo dello 0,25%, dopo aver iniziato a 16.047,3 Euro.
