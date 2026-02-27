Milano 26-feb
Borsa: Inizio di seduta fiacco per Tokyo (-0,68%)

Il Nikkei 225 passa di mano in avvio a 58.353,95 punti

In breve, Finanza
Debole il principale indice azionario giapponese, in calo dello 0,68%, dopo aver iniziato a 58.353,95 punti.
