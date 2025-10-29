Milano 15:35
43.203 +0,17%
Nasdaq 15:35
26.163 +0,58%
Dow Jones 15:35
47.942 +0,49%
Londra 15:35
9.748 +0,53%
Francoforte 15:35
24.185 -0,39%

Borsa: Inizio di seduta fiacco per Parigi (-0,22%)

Il CAC40 passa di mano in avvio a 8.198,71 punti

In breve, Finanza
Borsa: Inizio di seduta fiacco per Parigi (-0,22%)
Debole l'indice di Parigi, in calo dello 0,22%, dopo aver iniziato a 8.198,71 punti.
Condividi
```