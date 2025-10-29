Milano
15:35
43.203
+0,17%
Nasdaq
15:35
26.163
+0,58%
Dow Jones
15:35
47.942
+0,49%
Londra
15:35
9.748
+0,53%
Francoforte
15:35
24.185
-0,39%
Mercoledì 29 Ottobre 2025, ore 15.52
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Londra, apertura +0,16%
Borsa: Londra, apertura +0,16%
In breve
,
Finanza
29 ottobre 2025 - 09.03
Indice FTSE-100 +0,16% a quota 9.712,34 dopo l'apertura.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Londra, apertura -0,16%
Borsa: Londra, apertura -0,02%
Borsa: Londra, apertura -0,02%
Borsa: Londra, apertura +0,14%
Argomenti trattati
Londra
(180)
·
FTSE 100
(78)
Titoli e Indici
FTSE 100
+0,53%
Altre notizie
Borsa: Londra, apertura +0,26%
Borsa: Londra, apertura +0,08%
Borsa: Londra, apertura -0,09%
Borsa: Londra, apertura +0,25%
Borsa: Londra, apertura +0,28%
Borsa: Londra, apertura +0,15%
Guide
TFR in azienda o versato nel fondo pensione? Cosa è meglio: pro e contro di ogni scelta
Il lavoratore dipendente, entro sei mesi dalla prima assunzione, è tenuto a scegliere se lasciare il TFR in azienda o versarlo in un fondo pensione.
leggi tutto