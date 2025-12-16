Milano
14:06
44.228
+0,25%
Nasdaq
15-dic
25.067
0,00%
Dow Jones
15-dic
48.417
-0,09%
Londra
14:06
9.702
-0,50%
Francoforte
14:06
24.147
-0,34%
Martedì 16 Dicembre 2025, ore 14.22
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Londra, apertura -0,06%
Borsa: Londra, apertura -0,06%
In breve
,
Finanza
16 dicembre 2025 - 09.03
Indice FTSE-100 -0,06% a quota 9.745,57 dopo l'apertura.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Londra, apertura +0,47%
Borsa: Londra, apertura +0,24%
Borsa: Londra, apertura +0,03%
Borsa: Londra, apertura -0,28%
Argomenti trattati
Londra
(145)
·
FTSE 100
(59)
Titoli e Indici
FTSE 100
-0,50%
Altre notizie
Borsa: Londra, apertura -0,16%
Borsa: Londra, apertura +0,1%
Borsa: Londra, apertura +0,16%
Borsa: Londra, apertura +0,56%
Borsa: Londra, apertura -0,89%
Borsa: Londra, apertura -0,18%
Guide
Cosa significa desertificazione bancaria: perché le filiali fisiche stanno scomparendo?
La desertificazione bancaria, in Italia, è ormai diventata una condizione strutturale di vaste aree del Paese. Secondo gli ultimi aggiornamenti dell’Osservatorio First Cisl di fine settembre 2025, i...
leggi tutto