Milano
17:35
43.243
+0,26%
Nasdaq
21:00
26.120
+0,41%
Dow Jones
21:03
47.632
-0,16%
Londra
17:35
9.756
+0,61%
Francoforte
17:37
24.124
-0,64%
Mercoledì 29 Ottobre 2025, ore 23.03
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Modesto recupero per Madrid, in aumento dello 0,39%
Borsa: Modesto recupero per Madrid, in aumento dello 0,39%
Ibex 35 termina le contrattazioni a 16.150,1 Euro
In breve
,
Finanza
29 ottobre 2025 - 17.53
Madrid conclude in progresso dello 0,39%, archiviando la sessione a 16.150,1 Euro.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Modesto recupero per Madrid, in aumento dello 0,42%
Borsa: Modesto recupero per Madrid, in aumento dello 0,29%
Borsa: Modesto recupero per Madrid, in aumento dello 0,54%
Borsa: Modesto recupero per Madrid, in aumento dello 0,97%
Argomenti trattati
Madrid
(69)
Titoli e Indici
Ibex 35 Index
+0,39%
Altre notizie
Borsa: Modesto recupero per Madrid, in aumento dello 0,48%
Borsa: Modesto recupero per Madrid, in aumento dell'1,46%
Borsa: Seduta poco mossa per Madrid, in crescita dello 0,26%
Borsa: Seduta poco mossa per Madrid, in crescita dello 0,58%
Borsa: Seduta poco mossa per Madrid, in crescita dello 0,36%
Borsa: Seduta poco mossa per Madrid, in crescita dello 0,11%
Guide
TFR in azienda o versato nel fondo pensione? Cosa è meglio: pro e contro di ogni scelta
Il lavoratore dipendente, entro sei mesi dalla prima assunzione, è tenuto a scegliere se lasciare il TFR in azienda o versarlo in un fondo pensione.
leggi tutto