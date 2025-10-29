DL “Lavoro e sicurezza”: Gamberini (Legacoop), bene l’attenzione alla prevenzione

(Teleborsa) - Il cosiddettocontiene sicuramente alcuni interventi positivi, mae calato con attenzione nei contesti produttivi.Ad affermarlo èall’indomani dell’approvazione del provvedimento in Consiglio dei Ministri."Sono certamente apprezzabili -osserva Gamberini- ilper la tutela del lavoro,, il, così comedei percorsi scuola-lavoro anche negli infortuni in itinere. Positiva ancheper infortunio o malattia professionale, una misura certo non in grado di lenire le perdite, ma che risarcisce, almeno in parte, chi ha subito un infortunio o i suoi congiunti"."Pensiamo sia necessario approfondire -sottolinea il presidente di Legacoop- alcuni aspetti del provvedimento, in particolareÈ evidente, e condivisibile, l’intento di intervenire tempestivamente su una tematica così sensibile come la sicurezza, questa urgenza deve però essere bilanciata con il reale accertamento delle responsabilità affinché la sanzione e di conseguenza l’eliminazione vera del rischio sia efficace"."È infine positivo -conclude Gamberini- ilma è necessario che il coinvolgimento delle parti sociali sia concreto, in particolare nella definizione della formazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e nella qualificazione dei soggetti formatori. Solo con una visione coerente e partecipata delle politiche per la sicurezza sarà possibile tradurre le misure del decreto in un reale rafforzamento della cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro".