DL “Lavoro e sicurezza”: Gamberini (Legacoop), bene l’attenzione alla prevenzione

(Teleborsa) - Il cosiddetto Decreto lavoro sicurezza
contiene sicuramente alcuni interventi positivi, ma deve essere accompagnato da un reale coinvolgimento delle parti sociali
e calato con attenzione nei contesti produttivi.
Ad affermarlo è Simone Gamberini, presidente Legacoop,
all’indomani dell’approvazione del provvedimento in Consiglio dei Ministri.
"Sono certamente apprezzabili -osserva Gamberini- il rafforzamento dell’Ispettorato nazionale del lavoro e del Comando Carabinieri
per la tutela del lavoro, l’impegno per potenziare la formazione in materia di sicurezza
, il sostegno ai dispositivi di protezione innovativi
, così come l’estensione delle tutele assicurative INAIL agli studenti
dei percorsi scuola-lavoro anche negli infortuni in itinere. Positiva anche la previsione di borse di studio per i superstiti di lavoratori deceduti
per infortunio o malattia professionale, una misura certo non in grado di lenire le perdite, ma che risarcisce, almeno in parte, chi ha subito un infortunio o i suoi congiunti".
"Pensiamo sia necessario approfondire -sottolinea il presidente di Legacoop- alcuni aspetti del provvedimento, in particolare l’introduzione di meccanismi sanzionatori in presenza di procedimenti non definitivi.
È evidente, e condivisibile, l’intento di intervenire tempestivamente su una tematica così sensibile come la sicurezza, questa urgenza deve però essere bilanciata con il reale accertamento delle responsabilità affinché la sanzione e di conseguenza l’eliminazione vera del rischio sia efficace".
"È infine positivo -conclude Gamberini- il riconoscimento del ruolo della contrattazione collettiva e degli organismi paritetici,
ma è necessario che il coinvolgimento delle parti sociali sia concreto, in particolare nella definizione della formazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e nella qualificazione dei soggetti formatori. Solo con una visione coerente e partecipata delle politiche per la sicurezza sarà possibile tradurre le misure del decreto in un reale rafforzamento della cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro".